Milan, indagini sulla cessione del club da Elliott a RedBird | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla dell'indagine portata avanti dalla procura in merito alla cessione del Milan da parte del fondo Elliott a RedBird . A darne la notizia l'ANSA, secondo cui il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato acquisizioni (non nella sede rossonera di via Aldo Rossi) nell'ambito di un'inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell'agosto scorso. Indagine che parte da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye . Il fascicolo del pm di Milano, Giovanni Polizzi, e dell'aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita.

Questa vicenda non tocca l'attuale proprietario del Milan, vale a dire il fondo RedBird, poiché la vertenza è tra Blue Skye ed Elliott. Inoltre già nel mese di settembre l’ex proprietario aveva chiarito la questione attraverso una nota: «Dopo l'annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, Blue Skye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori in Lussemburgo e ora a New York, che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto». Lo scorso settembre, continua il quotidiano romano, Blue Skye aveva presentato al tribunale civile di Milano un ricorso d’urgenza per bloccare la vendita del Milan.