Milan, in questo rush finale servirà il Brahim Diaz di inizio stagione

In questo rush finale il Milan avrà bisogno di Brahim Diaz: il numero 10 spagnolo fatica a ritrovare il ritmo iniziale, quando fu decisivo

Matteo Mosconi

Le ultime otto giornate di campionato saranno decisive per la corsa Scudetto, con il Milan in testa e assoluto padrone del proprio destino. Stefano Pioli dovrà recuperare alcuni giocatori apparsi in difficoltà nelle ultime uscite, e fra questi vi è sicuramente Brahim Diaz.

Il numero 10 rossonero, autore di un avvio di campionato strepitoso, condito da gol e ottime prestazioni, è via via calato sia fisicamente che mentalmente. Come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il giovane trequartista spagnolo ha già dimostrato il suo valore, e, senza la pressione di dover essere confermato o meno, dovrà tornare ai livelli di inizio anno.

Uno dei dati che maggiormente preoccupa è quello relativo al digiuno dal gol del folletto rossonero: l'ultima rete siglata in campionato da Brahim Diaz risale allo scorso settembre, quando il Milan si impose per 2-1 a LaSpezia proprio grazie ad una sua rete nel finale.

Da quel momento, la stagione di Brahim Diaz nel Milan è andata calando, salvo l'ingresso nel derby di febbraio che ha totalmente ribaltato la partita. Nonostante l'importanza, nella corsa al titolo del Milan, fino ad ora, c'è davvero poco di questo ragazzo.

Infine c'è un altro fattore da considerare. Il calciomercato è alle porte, e le voci di nuovi acquisti come Yacine Adli o di possibili arrivi come quello di Renato Sanches devono sollecitare le capacità del numero 10, riportandolo ad essere quello di inizio campionato.

In fondo, ha già dimostrato di poter essere un crack assoluto per il Milan e per la Serie A. Basta solo ritrovare un po' di quella fiducia persa negli ultimi mesi. E, chissà, che la sfida con il Bologna non possa rappresentare un'opportunità proprio da questo punto di vista. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

