Milan in Europa: questo l’obiettivo primario di Elliott

MILAN NEWS – Secondo vittoria consecutiva per il Milan ‘post-lockdown’, che riesce ad avere la meglio per 2-0 contro una diretta concorrente come la Roma. Una vittoria che riduce il gap dai giallorossi e che stabilizza il Milan al centro della lotta per l’Europa League. Un obiettivo da raggiungere a tutti i costi sia dal punto di vista economico, ma soprattutto di prestigio. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, è proprio questo l’obiettivo primario di Elliott: riportare il Milan a giocare nuovamente una competizione europea.

Intanto l’agente del neo acquisto Kalulu ha spiegato i motivi della scelta rossonera: LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>