Milan, in attesa di investire si pensa ai rinnovi: Theo Hernandez pronto a firmare

Oltre ai colpi in entrata, il Milan pensa anche a far rinnovare il contratto ad alcuni calciatori in scadenza: tra questi c'è Theo Hernandez

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan. Come riporta il quotidiano sportivo, uscito questa mattina in edicola, ci si aspettava che i rossoneri potessero acquistare un difensore in questa sessione di mercato, complice il grave infortunio subito da Kjaer il primo dicembre nel match contro il Genoa. A ciò si aggiunge anche l'indisponibilità di Fikayo Tomori, seppur quest'ultimo sia già sulla strada del recupero. Nonostante ciò, il rinforzo in difesa non è arrivato, ma il club di via Aldo Rossi, in attesa di investire in estate, pensa anche ai rinnovi dei contratti in scadenza.

In questa cerchia è presente anche Theo Hernandez. Il terzino francese è in scadenza nel 2024 e, per esperienza acquisita, il Milan non vuole assolutamente privarsi di uno dei migliori calciatori nel suo ruolo. In poco più di due anni, il classe 1997 ha anche conquistato un posto da titolare nella sua Francia, Nazionale con cui non aveva mai giocato fino all'estate scorsa. In ogni caso l'accordo sembra essere ormai raggiunto, con l'ufficialità del rinnovo che probabilmente arriverà nei prossimi giorni. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

