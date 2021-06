Milan, in attacco finora l’unica certezza è Rebic

Ante Rebic è una certezza ed una garanzia dell'attacco del Milan. Si augura, però, di non dover più giocare da prima punta ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, anche nella prossima stagione, debba ripartire da Ante Rebic. L'attaccante croato, da quando è in rossonero, ha terminato sempre l'annata in doppia cifra. Nell'ultima, in particolare, ha segnato 11 gol in Serie A e fornito 7 assist.

Ottimi numeri, per l'ex Eintracht Francoforte. Il quale, però, mai come nell'ultimo campionato ha dimostrato di non poter giocare da prima punta. Nelle 19 gare in cui Rebic ha potuto aiutare il Milan giocando nella sua posizione preferita, ovvero da esterno sinistro offensivo del 4-2-3-1, ha infatti segnato 7 gol e fornito 4 assist.

I numeri, ad ogni modo, confermano come l'aver acquistato Rebic, per il Milan, sia stato un vero affare. Giunto a Milano nell'ambito dello scambio con André Silva, con quasi 40 gare in meno disputate (63 contro 100), il croato ha già raggiunto in pratica il rendimento che aveva offerto in Bundesliga.

Rebic aveva segnato 25 gol con l'Eintracht; ne ha fatti già 23 con il Milan. Aveva fatto 12 assist in Germania, sono già 13 in rossonero. Si tratta di un giocatore diverso, cresciuto tatticamente e maturato come uomo: l'ideale partner di Zlatan Ibrahimovic, non di certo il suo sostituto.

Motivo per cui il Diavolo sta andando sul mercato per reperire un alter ego dello svedese. In questo modo potrà sdoganare Rebic a giocare sempre nella sua zona preferita, laddove può dare e fare il massimo. Se proprio c'è un difetto sul quale lavorare, secondo 'Tuttosport', è il letargo dei mesi iniziali del torneo.

Rebic, infatti, inizia a segnare per il Milan nel girone di ritorno (dei 23 gol fatti, 22 sono arrivati da gennaio in avanti): se il croato riuscisse ad essere la solita garanzia, ma per tutta la stagione, il Diavolo ne gioverebbe sicuramente con qualche punto e qualche gol in più in classifica.