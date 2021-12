Milan, il tributo dei rossoneri a Simon Kjaer è sinonimo di forza di gruppo

Durante Milan-Salernitana, i rossoneri hanno avuto diversi modi per mostrare il loro affetto nei confronti di Simon Kjaer

Sebbene l'unica nota stonata di Milan-Salernitana riguarda l'infortunio di Pietro Pellegri , l'ennesimo di questa sciagurata stagione del Milan dal punto di vista delle defezioni, si sono verificate anche delle scene molto positive. Innanzitutto, il risultato. Vittoria per 2-o e primato in classifica in solitaria dopo dieci mesi dall'ultima volta. A ciò si aggiunge, forse, la nota più piacevole. Come riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', anche ieri i ragazzi di Stefano Pioli hanno dimostrato di essere un gruppo unito.

Durante il riscaldamento della partita contro la squadra di Colantuono, i rossoneri hanno indossato una maglia speciale dedicata a Simon Kjaer. Il difensore danese, come è ormai noto a tutti, ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a dire definitivamente addio alla stagione in corso. Sanno bene sia Zlatan Ibrahimovic che Alessandro Florenzi quello che sta provando adesso l'ex Roma e Palermo, i quali anche loro in passato hanno avuto degli infortuni simili a quello di Kjaer. Inoltre, in occasione del gol di Alexis Saelemaekers lo stesso belga ha tributato il classe 1989 mostrando al pubblico di San Siro la sua maglia con il numero 24. Anche da questi particolari si nota come il Milan sia composto da un gruppo affiatato anche al di fuori del rettangolo di gioco.