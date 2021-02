Milan, il ‘talismano’ Kessie vuole arrivare in doppia cifra: che numeri!

Milan, la sfida di Kessie

Che Franck Kessie sia un imprescindibile del Milan non è certo una novità. L’ivoriano, dal suo arrivo nella stagione 2017/2018, è sempre stato un titolarissimo con tutti gli allenatori passati dalle parti di Milanello. Un giocatore che ha sempre saputo abbinare quantità e qualità, ma mai ai livelli attuali. Il Kessie di oggi è un giocatore totale, onnipresente, che riesce ad essere super efficace in entrambe le fasi di gioco. E, all’occorrenza, trasforma con una facilità che sembra estrema i calci di rigori a favore. Ma il classe 1996 non vuole di certo fermarsi qui e, come fa notare il ‘Corriere dello Sport’, ha già eguagliato il suo record personale di 7 gol segnati in campionato. Ma c’è un piccolo particolare: mancano ancora 18 partite da giocare.

Per questo motivo Kessie ha affermato: "Ogni anno segno almeno 5 gol, ma quest'anno voglio raggiungere la doppia cifra". Come fare a non degli ragione, con un Milan che sta viaggiando a ritmi elevatissimi grazie alla crescita di tutti i suoi singoli, tra cui proprio Kessie. Da quando Stefano Pioli lo ha collocato in un centrocampo a due, insieme a Sandro Tonali o Ismael Bennacer, il suo rendimento è schizzato alle stelle. Ritornando sull'abilità dei calci di rigore, i numeri parlano per lui: 16 penalty calciati, 14 realizzati. Un vero e proprio specialista. Ma c'è un'altra curiosità che riguarda il 'Presidente': quando lui segna il Milan non perde mai. Finora l'ex Atalanta ha segnato 22 reti e per la sua squadra sono arrivate 20 vittorie e 2 pareggi. Un giocatore davvero unico nella rosa del Milan. Pioli gongola e se lo tiene stretto.