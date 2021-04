Milan, il rosso a Ibrahimovic scalda Mandzukic per il Genoa / Serie A News

L'espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma può aprire le porte a Mario Mandzukic per il match contro il Genoa. Il punto

Giornata di riposo meritato per il Milan dopo l'importantissima vittoria contro il Parma. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì, con la squadra che si focalizzerà subito al prossimo impegno contro il Genoa, in programma per domenica 18 aprile alle ore 12:30. Per questa gara Stefano Pioli non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic vista l'espulsione rimediata contro i ducali. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' questa situazione potrebbe favorire il ritorno da titolare di Mario Mandzukic dopo due mesi. Oltre al croato occhio anche alle scelte Rafael Leao e Ante Rebic. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario