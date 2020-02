Milan, il ritorno di Ibrahimovic è già un successo: lo svedese è decisivo

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un aspetto che mette tutti d’accordo: il ritorno di Ibrahimovic al Milan è già un successo. Lo svedese ha avuto un impatto importante nello spogliatoio, “costringendo” i compagni ad alzare l’asticella.

Proprio per questo, il club rossonero vuole rinnovare il contratto, in scadenza in estate. Ibrahimovic, infatti, sembra essersi calato perfettamente nella parte: leader nella personalità e decisivo in campo, con giocate molto simili a quelle di un tempo e soprattutto con un fisico che regge a 38 anni. A questo punto la palla passa all’attaccante, che dovrà decidere il suo futuro. Intanto Pioli deve affrontare un periodo importante, continua a leggere >>>

