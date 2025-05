Milan, il rilancio parte da Allegri: i motivi e i retroscena del suo arrivo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan per la stagione 2025-2026 . Il livornese, classe 1967 , che ha già vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana con i rossoneri nel 2011 , ha firmato un contratto di due anni (scadenza 30 giugno 2027 ) con opzione sulla terza stagione .

Guadagnerà 5,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Inizialmente, l'offerta era un po' più bassa, ma è stata alzata. Segno di come il Milan volesse Allegri a tutti i costi. Come rivelato dal 'CorSera', nell'articolato contratto di Allegri con il club di Via Aldo Rossi, è previsto un premio Scudetto.