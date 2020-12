Milan, il punto sui recuperi di Ibrahimovic e Rafael Leao / News

Milan, il punto su Ibrahimovic e Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Anche contro il Celtic, questa sera, il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ riferisce che i recuperi procedono bene. Nei giorni scorsi i due attaccanti si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno testimoniato il buon percorso riabilitativo. Il portoghese sembra però più avanti rispetto al collega svedese, che potrebbe ritornare in campo nel match di campionato contro il Parma, in programma tra 10 giorni. Intanto la volontà di Kabak per gennaio sembra chiara >>>