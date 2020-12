Calciomercato Milan – Kabak vuole lasciare lo Schalke 04 | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Kabak

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato in entrata del Milan. L’obiettivo è quello di acquistare un difensore centrale, anche se al momento Stefano Pioli ha a disposizione cinque centrali di ruolo.

Nel mirino c’è Ozan Kabak, calciatore dello Schalke 04. Il turco piace da parecchio tempo al Milan: già due estati fa era stato nel mirino, così come lo scorso settembre, con un’offerta sul piatto da 15 milioni di euro. Le condizioni, però, sembrano essere cambiate rispetto a qualche mese fa: lo Schalke 04 ha dei problemi economici che sembrerebbero essere peggiorati, e in più Kabak vuole cambiare squadra al più presto. Certo, ci sono altri nomi sulla lista della dirigenza rossonera, ma la sensazione è che il turco in questo momento sia in pole position. Calciomercato Milan: Maldini e Massara sognano un fuoriclasse in difesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>