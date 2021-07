Milan, il programma del raduno e le prime amichevoli della stagione

Il Milan ha ufficializzato il programma per il raduno dell'8 luglio. Contestualmente sono state annunciate le prime amichevoli dei rossoneri

Il Milan ha ufficializzato il programma per il raduno dell'8 luglio e le prime amichevoli estive. Come riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il club ha invitato tutti i tifosi a non presentarsi al centro sportivo, in quanto il primo allenamento della nuova stagione non sarà visibile al pubblico. La squadra non utilizzerà il campo esterno per svolgere la seduta, prevista per le 17.