Milan, il piano Champions: Pioli fino al 2024, riscatti e futuro Donnarumma

Ecco il piano Champions del Milan: Stefano Pioli può rinnovare fino al 2024, la situazione riscatti, Gianluigi Donnarumma verso il si

Renato Panno

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, delinea il piano del Milan in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Si parte dal condottiero: avanti con Stefano Pioli, il Normal One, in un campionato che vede sempre più allenatori special arrivare anno dopo anno. Il tecnico rossonero ha il contratto in scadenza nel 2022; ancora non si è parlato di rinnovo perché non è un'urgenza, ma che dirigenza e proprietà siano d'accordo per la sua permanenza è certo. Quando sarà il momento la firma arriverà: nuovo contratto fino al 2024, ma tutte le condizioni sono legate all'approdo nell'Europa che conta.

Secondo capitolo: è di straordinaria importanza mantenere in rosa Gianluigi Donnarumma. Il suo sogno è stato sempre quello di giocare la Champions, nulla è cambiato dopo più di 200 presenze in Serie A. La forbice tra domanda (10) e offerta (8) è ancora di due milioni, ma la voglia di Gigio di restare rossonero cresce giorno dopo giorno. Il rinnovo potrebbe arrivare sotto forma di biennale, magari con l'inserimento di una clausola rescissoria.

Donnarumma e non solo: a fine stagione ci sarà da discutere il futuro di Fikayo Tomori e Brahim Diaz. Non ci sono dubbi sul riscatto dell'inglese, che ha convinto sempre più nel corso dei suoi primi mesi rossoneri. 28 milioni di euro da versare al Chelsea non sono di certo pochi, per questo motivo si tenterà di ottenere un piccolo sconto. Discorso diverso per lo spagnolo, il cui finale di stagione in crescendo potrebbe giocare un ruolo chiave. Milan e Real Madrid, in fede al 'gentleman's agreement' dello scorso anno, discuteranno del futuro del giocatore a fine stagione. C'è l'ipotesi di un nuovo prestito annuale ma la permanenza di Zinedine Zidane, che spingerebbe il classe 1999 altrove, è una variabile da non sottovalutare.

Poi il discorso attaccante. I tanti acciacchi di Zlatan Ibrahimovic hanno reso prioritario l'acquisto di una nuova punta. I nomi in lizza sono Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Per entrambi il prezzo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro (per l'attaccante della Fiorentina anche qualcosa in più), ma gli eventuali ricavi provenienti dalla Champions renderebbero meno pesante un investimento. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan