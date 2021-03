Milan: il Diavolo ha ottenuto gli stessi punti con e senza Ibrahimovic | News

Il Milan non dipende solo da Ibrahimovic

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan non dipende solo da Zlatan Ibrahimovic. Nonostante sia un attaccante fortissimo e il leader indiscusso della squadra di Pioli, i rossoneri – in attesa del verdetto finale della partita contro l’Udinese – hanno ottenuto 52 punti in campionato. Di questi 52, 26 sono arrivati con Ibrahimovic in campo e altri 26 senza lo svedese. Una statistica che può far sorridere i tifosi, consapevoli che il Milan non sia solo Ibra-dipendente e che ha in rosa tante altre risorse per poter far bene anche senza il numero 11. Intanto la società pare stia avviando una nuova trattativa con il Chelsea.