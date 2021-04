Milan, il ‘CorSport’ duro: “Ha vissuto una vita da squadra che non era”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha analizzato il momento dei calciatori del Milan. Nel girone d'andata tutto un'illusione? Il punto

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha preso in esame le cadute di Milan e Juventus in questo finale di stagione. Il noto quotidiano risparmia pochi singoli rossoneri e scrive di una squadra che ha vissuto una sorta di illusione nel girone d'andata. Queste le parole: "La banda rossonera ha smesso di suonare il rock. E l'influenza zlatanesca non è più visibile. Calhanoglu è passato da profeta (in patria e fuori) a ragazzo sperduto. L'irresistibilità offensiva di Theo Hernandez è stata cancellata dalle sue amnesie difensive. Rebic alterna gol e prove scintillanti a opacità incontrollate. Leao non è una punta o almeno non la punta che si credeva, Mandzukic non è più una punta. Il Milan sta 'vedendo' le sue carte e si accorge di aver vissuto una vita da squadra che non era. Comunque l'ha vissuta. Meglio della Juve che neanche ha provato. Se può essere una consolazione".