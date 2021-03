Milan, il 29 udienza per il ricorso contro la squalifica di Rebic | News

Tra qualche giorno sarà discusso il ricorso del Milan per la squalifica di Ante Rebic in seguito all'espulsione rimediata contro il Napoli

Lunedì 29 marzo è in programma l'udienza nella quale verrà discusso il ricorso presentato dal Milan contro la squalifica di due giornate per Ante Rebic. Come si ricorderà, il giocatore fu espulso a 'San Siro' dall'arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM) in occasione dei minuti finali della gara contro il Napoli. I legali del Milan, una volta acquisiti gli atti, hanno infatti ritenuto opportuno presentare un'istanza per la riduzione della squalifica dell'attaccante croato.