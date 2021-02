Milan, Ibrahimovic vuole ritrovare il gol in campionato| Serie A News

Milan, Ibrahimovic va alla ricerca del gol perduto

Strano ma vero. Zlatan Ibrahimovic non trova il gol da due gare consecutive in campionato. E’ sicuramente una notizia per uno come lui che ha ci ha abituati diversamente. Dopo essere rimasto a secco contro Atalanta e Bologna, il gigante svedese vuole ritrovare la rete che manca dalla trasferta di Cagliari, non contando quella contro l’Inter in Coppa Italia. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le tante “vittime” dell’attaccante rossonero, mancano nella sua lista personale di squadre purgate il Crotone e lo Spezia, i prossimi due avversari del Milan.

Ibrahimovic ha già segnato in questo campionato 12 gol in appena 10 presenze. Numeri incredibili per un giocatore che compirà 40 anni il prossimo ottobre. Ma a proposito di squadre colpite, in passato c’è anche chi è riuscito a scansare la furia svedese. Stiamo parlando di Bari, Treviso e Spal. Il numero 11 non ha mai segnato a queste tre formazioni, seppur è capitato che contro i baresi ha segnato in Coppa Italia nel 2011 e contro la Spal ha giocato solamente uno spezzone di gara, nell’anomala partita estiva del campionato scorso, causando l’autogol dei ferraresi per il 2-2 finale.

Dopo aver sbagliato anche l’ultimo calcio di rigore contro il Bologna, Ibrahimovic adesso vuole ritornare sui suoi passi e segnare anche al Crotone di Stoppa. E lo svedese sarà molto avvantaggiato, visto che gode di ottima compagnia in avanti. Rebic, Leao e Saelemaekers stanno facendo bene, Mandzukic è al lavoro per trovare la miglior condizione possibile. Occhio, infine, a Calhanoglu: il turco è tornato a disposizione di Pioli ed è la spalla perfetta del numero 11.

