Milan, Ibrahimovic scaramantico: indossa le vecchie scarpe per segnare

Zlatan Ibrahimovic scaramantico? Come fa notare l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che a sua volta cita 'The Pitch', l'attaccante del Milan contro l'Udinese ha indossato lo stesso paio di scarpe con cui ha segnato nel gennaio del 2022. Potrà sembrare un caso, ma Ibra ha trovato il gol contro i friulani su calcio di rigore, mentre nelle precedenti apparizioni, giocando con altre scarpe, non aveva trovato il gol. In ogni caso sabato sera, nonostante la sconfitta del Milan, ha potuto esultare in quanto è diventato il marcatore più anziano della storia della Serie A, superando il precedente record appartenente ad Alessandro Costacurta. Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.