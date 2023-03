Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan: Maldini avrebbe individuato il suo sostituto

Enrico Ianuario

La stagione fin qui disputata da Fikayo Tomori è senza ombra di dubbio insufficiente. Il difensore inglese, che tanto bene ha fatto nelle precedenti due stagioni in maglia rossonera, in questa attualmente in corso ha alternate buone e cattive prestazioni. L'ultima prova insufficiente risale ad appena due giorni fa, in casa dell'Udinese, con l'ex Chelsea che ha partecipato all'azione del momentaneo 1-0 friulano con Pereyra. Una discontinuità che ha sorpreso società, Pioli e i tifosi milanisti, i quali nel corso di questi ultimi anni avevano avuto modo di apprezzare letture difensive, velocità e capacità di impostare il gioco da parte del difensore classe '97.

Non sono passate inosservate, dunque, le prestazioni negative di Tomori nel corso di questa stagione, tanto che in via Aldo Rossi si starebbe valutando l'idea di poterlo cedere solamente di fronte ad un'offerta veramente irrifiutabile. L'ex Chelsea, come ben si sa, ha rinnovato da pochi mesi il suo contratto con il Milan, prolungandolo fino al 2027. Dunque sarà veramente difficile strapparlo ai rossoneri, ma qualora qualcuno dovesse riuscirci Paolo Maldini avrebbe già individuato il suo sostituto.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan potrebbe cedere Tomori solamente dinanzi ad un'offerta da almeno 35 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere investiti per rinforzare il reparto difensivo, ma non solo. In ogni caso, qualora il centrale inglese dovesse lasciare i rossoneri, la dirigenza potrebbe tornare pesantemente su Evan N'Dicka. Già durante la scorsa estate il Milan sembrava poter acquistare il calciatore dell'Eintracht Francoforte, il quale dirà addio ai tedeschi al termine di questa stagione a parametro zero. Si tratterebbe di un vero e proprio affare in quanto si tratta di un calciatore con un'ottima esperienza internazionale, maturo e quindi subito pronto all'utilizzo. Vedremo, dunque, come proseguirà la stagione in corso di Tomori e quale decisioni prenderà il club a giugno. Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Le big della Premier su Bennacer”

