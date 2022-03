Milan, è Ibrahimovic il tuo uomo in più per la volata Scudetto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe diventare determinante per le sorti di questo campionato così aperto ed affascinante

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , è il protagonista dell'approfondimento pubblicato sul quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Questo perché il numero 11 del Diavolo, 40 anni compiuti, è stato convocato dal Commissario Tecnico Janne Andersson per gli impegni della Svezia nei playoff Mondiali .

La selezione scandinava giocherà giovedì 24 marzo, ore 20:45, alla 'Friends Arena' di Solna contro la Repubblica Ceca. Nel caso in cui passasse il turno, affronterebbe la finale degli spareggi contro la Polonia. Ibra, però, non giocherà giovedì in quanto squalificato per via di un cartellino giallo preso, da diffidato, nel corso dell'ultimo match di qualificazione a Qatar 2022 contro la Spagna.