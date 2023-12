Milan, Ibrahimovic oggi a Milanello? Tante mansioni tra cui il mercato

C’è grande attesa, scrive 'Tuttosport', per quando ci sarà il primo incontro tra Zlatan Ibrahimovic e la squadra, con lo svedese nelle nuove vesti di consulente di Gerry Cardinale, ma anche di Giorgio Furlani e Paolo Scaroni. Dopo la giornata di riposo di ieri concessa ai suoi giocatori, anche a seguito del rientro in Italia da Newcastle avvenuto nel primo pomeriggio, ecco che oggi pomeriggio riprenderanno gli allenamenti e chissà che Zlatan non sia presente. I primi contatti con Stefano Pioli ci sono stati e anche lo stesso allenatore ha ammesso di non vedere l’ora di poter tornare a lavorare. Di certo c’è che Ibrahimovic sarà un fattore di assoluto valore dentro la vita del Milan, sia a Milanello sia nella fase di collaborazione e confronto con Furlani, Moncada e D’Ottavio sui nomi che il club andrò a trattare nel prossimo mercato invernale e non solo. LEGGI ANCHE: Milan, attento all'Europa League! I 4 ostacoli secondo Ordine