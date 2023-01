Milan, bisogna evitare i fantasmi del 2019: Ibrahimovic è la chiave

Come già avvenuto nel 2019, anche in questo nuovo momento negativo del Milan Zlatan Ibrahimovic può essere la chiave per uscirne

E gran parte del merito, come riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, va attribuita a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva accettato di tornare in rossonero alla corte di Stefano Pioli dopo la disfatta contro gli orobici e aveva preso in mano una squadra in difficoltà riportandola piano piano ai vertici.