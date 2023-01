Milan, il ginocchio di Ibrahimovic fa male: Tottenham lontano

Il Milan, lo sappiamo, è una squadra che soffre tantissimo i problemi con gli infortuni. Un giocatore che è ai box da tanto tempo ormai, è Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando dell'infortunio subito al ginocchio. Lo svedese avrebbe come obiettivo il ritorno in campo per l'andata di Champions League contro il Tottenham, ma la strada non sarebbe per nulla semplice.