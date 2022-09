Milan, oggi Ibrahimovic torna a Milanello: ha un grande obiettivo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, torna oggi nel centro sportivo rossonero di Milanello. Ecco il suo reale obiettivo stagionale

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha evidenziato come Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, farà ritorno oggi nel centro sportivo di Milanello.

Milan, il ritorno di Ibrahimovic a Milanello

Ibra, infatti, ha finito tutti i controlli al ginocchio sinistro, necessari dopo l'operazione ai legamenti subita lo scorso mese di maggio, e, pertanto, tornerà in pianta stabile ora a Carnago (VA) per proseguire tutte le terapie. Non tornerà in campo, come noto, prima di gennaio 2023.

L'obiettivo di Ibrahimovic, come ha detto lui stesso, è quello di giocare le gare ad eliminazione diretta in Champions League con il nuovo anno. Per questo Zlatan ha chiesto ai suoi compagni di centrare la qualificazione agli ottavi di finale nel girone con Saliburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea.

Una missione sicuramente alla portata del Milan di Stefano Pioli. Ma mercoledì, nella sfida crocevia contro i croati a 'San Siro', servirà vincere. In caso contrario, infatti, la questione potrebbe complicarsi per il Diavolo.