Milan, tanti indisponibili: Ibrahimovic punta il Torino

Milan, Zlatan torna col Torino?

Il countdown, si legge, sta per terminare, Zlatan Ibrahimovic starebbe per tornare a disposizione di Stefano Pioli . Una notizia dalla duplice valenza, tecnica e carismatica. Ibrahimovic è ancora un tassello fondamentale per l’aspetto mentale di questo Milan, che ha imparato ad andare avanti con le sue gambe, è vero, ma che allo stesso tempo non ha ancora forgiato leader tali che possano prendersi sulle spalle l’intero peso dei problemi della squadra. Lo svedese sente ancora addosso il peso della responsabilità di dover dare e fare qualcosa per la squadra e per Pioli. Ecco perché viene segnalato come estremamente determinato, più del solito, in questa fase finale del suo lungo percorso post operatorio. La data del suo rientro sarebbe quella di venerdì 10 febbraio, ovvero Milan-Torino. Calciomercato Milan – Lazetic verso l’Austria: le ultime