Milan, la Svezia chiama Ibrahimovic: ruolo da Club Manager?

Zlatan Ibrahimovic, dopo il ritiro dal calcio giocato, potrebbe anche tornare al Milan. Ne parla anche Tuttosport. La Svezia vorrebbe offrigli un ruolo. La Federazione scandinava proporrà all’ex bomber di assumere un incarico a contatto con i giocatori per trasferire la sua mentalità vincente. Lo ha svelato il team manager delle Svezia, Stefan Pettersson: «Non abbiamo ancora parlato con Zlatan. Vogliamo prima capire da lui cosa intende fare. Ci ha detto che affronteremo la questione più avanti. La nostra idea è quella di poter utilizzare la sua esperienza da campione. Cercheremo di trovare un incarico adatto al suo profilo». Il Milan, però, al momento non conferma l'idea di voler proporre un ruolo simile a Ibrahimovic. Sarà il diretto interessato a decidere quale strada intraprendere per il suo percorso dopo la fine della carriera sul campo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?