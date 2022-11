Milan, Ibrahimovic ha fatto centro anche a “Striscia”: dati da sballo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha condotto ieri la puntata di 'Striscia la notizia' su Canale 5. Ecco com'è andata per lo svedese

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha condotto insieme a Sergio Friscia e Roberto Lipari la puntata di 'Striscia la notizia', il TG satirico ideato da Antonio Ricci, andata in onda dalle ore 20:35 ieri sera, come sempre, su Canale 5.

Grazie alla presenza di Ibra come 'special guest' di serata, 'Striscia' ha siglato il miglior risultato della stagione, con 4.466.000 telespettatori e uno share del 20,35%. Battuto il match USA-Galles dei Mondiali di calcio in Qatar, che andava invece in onda su RaiUno.

Lo share ha toccato picchi fino al 26% nel momento in cui Zlatan era protagonista della scena, dalle ore 21:22 in poi. Insomma, mica male per il centravanti svedese, classe 1981, che tornava in tv, di fatto, dopo essere stato mattatore, con Amadeus sulle reti Rai, del Festival di Sanremo nel 2021.

Ibrahimovic a 'Striscia': ecco com'è andata la puntata — 'Ibrahimovic è entrato in studio sulle note di 'We are the Champions' dei Queen, dichiarato di non essere per nulla emozionato e si è calato immediatamente nella situazione. Siparietti simpatici, con gli aneddoti scherzosi su Andrea Pirlo e Antonio Conte, il ricordo commosso dell'amico e storico procuratore, Mino Raiola.

Alla fine, poi, la chicca: la firma del contratto in bianco ... con il Palermo, tra sciarpa al collo e grida dei tifosi. Insomma, Ibra non delude mai, in campo come sul piccolo schermo.