Milan, Ibrahimovic si ‘scalda’: torna a correre la prossima settimana

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché l'attaccante svedese, alla soglia dei 40 anni, è intenzionato a tenersi stretta la scena rossonera anche nella stagione 2021-2022. Ibra, come noto, ha subito un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro alla metà di giugno e, al momento, è in fase di recupero.

Per ora, ha evidenziato il 'CorSport', Ibrahimovic si allena a parte rispetto ai compagni di squadra del Milan, spesso anche in orari differenti. La prossima settimana, però, dovrebbe tornare ad assaggiare i campi di Milanello con le prime corse. L'obiettivo del numero 11 rossonero è quello di essere disponibile per Sampdoria-Milan, 'Monday Night' della prima giornata di Serie A in programma lunedì 23 agosto, ore 20:45.

E, ha sottolineato il quotidiano romano, conoscendo Zlatan, è difficile che possa deludere le attese di tutti. In primis quelle sue personali. Nell'attesa, gli 'scalderà il posto' il nuovo arrivato Olivier Giroud. Un sostituto, finalmente, alla sua altezza. Ma anche un potenziale partner qualora il tecnico rossonero Stefano Pioli optasse, di tanto in tanto, per un Milan con due punte di ruolo.