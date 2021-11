Milan, Ibrahimovic si gestisce: in Nazionale parte dalla panchina

Ibrahimovic, attaccante del Milan, domani è impegnato con la Svezia contro la Georgia, ma punta alla Spagna, partita decisiva.

Sosta per le Nazionali, con tanti giocatori del Milan coinvolti, tra cui ancora Zlatan Ibrahimovic, incredibilmente. Lo svedese, nonostante sia un classe 1981, continua a essere protagonista ovunque, propria Nazionale compresa. Ovviamente con l'attenzione (e l'apprensione) dei tifosi e di Stefano Pioli, che ha lanciato un messaggio generale un po' più rivolto a lui: lavorare bene e tornare in forma. Ibrahimovic è super, non ci piove, ma a 40 anni bisogna gestirlo con cura. Niente fatiche eccessive. Lo sanno bene e lo fanno a Milanello, dove c'è un fisioterapista che lo segue 24 ore al giorno, ma lo stanno facendo anche nella Svezia con attenzione. Ecco perché partirà dalla panchina domani contro la Georgia, per poi essere titolare contro la Spagna in quello che può essere un match decisivo. Intanto il Milan ha individuato il bomber del futuro e punta su di lui >>>