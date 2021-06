Milan, Ibrahimovic scalpita: tra una settimana sarà a Milanello

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà presente al raduno rossonero di Milanello giovedì 8 luglio. Le ultime sullo svedese

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , che sta trascorrendo ad Ibiza gli ultimi giorni di vacanza. Le ferie, per Ibra, stanno per finire: la prossima settimana, giovedì 8 luglio , il centravanti di Malmö è infatti atteso a Milanello per il raduno del Milan in vista della stagione 2021-2022 .

Non sarà un inizio di stagione come gli altri, però, per Zlatan. Il ginocchio sinistro, operato e sempre fasciato, come testimoniano le immagini dello svedese che girano in rete, dovrà guarire e la cosa richiede logicamente tempo. Il percorso riabilitativo dell'asso scandinavo dopo l'intervento in artroscopia subito a Roma è già iniziato ed il suo ritorno in campo avverrà gradualmente.