Milan, Ibrahimovic sulle orme di Ronaldo: carta decisiva

Il grande assente in casa rossonera sarà Zlatan Ibrahimovic, contro la sue ex Inter. L'attaccante svedese, ancora fermo ai box per infortunio, è stato il grande escluso dalla lista Champions che Stefano Pioli ha compilato per la fase a eliminazione diretta. Questo, non toglie nulla all'importanza che potrebbe avere Ibrahimovic, anzi. L'edizione odierna di Tuttosport fa un parallelismo con il Ronaldo rossonero del 2007. Anche il brasiliano non finì in lista, ma il suo apporto in quei sei mesi fu determinante in campionato, dove aiutò il Milan ad arrivare terzo e, soprattutto, a preservare Pippo Inzaghi. Ibra, che ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo post infortunio partecipando anche alla partitella d'allenamento a ranghi misti con l'Under 18, potrebbe essere un'arma importante per preservare Olivier Giroud in alcune gare, specie quelle a ridosso del doppio euro-derby in programma il 10 e il 16 maggio.