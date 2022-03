Milan, Ibrahimovic in fase di riflessione: un successo e dirsi addio?

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tra stress fisico e Mondiali saltati. Se vincesse qualcosa a maggio, potrebbe lasciare il calcio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, perché chiuderà la sua carriera senza aver mai segnato un gol ai Mondiali. Ha partecipato, infatti, con la sua Svezia a due edizioni della Coppa del Mondo, nel 2002 e nel 2006, chiudendo le esperienze con 5 presenze complessive e nessuna rete all'attivo.

La possibilità di farlo a 41 anni è svanita due sere fa, quando la selezione del C.T. Janne Andersson è stata battuta 2-0 dalla Polonia nella finale playoff per la rassegna iridata in Qatar. Sparito, così, uno degli obiettivi che Ibrahimovic si era posto per il finale della carriera. Un'avventura nella quale, comunque, finora Zlatan ha vinto 11 campionati nazionali e 20 coppe. Prima di smettere, vorrebbe aggiornare la sua bacheca.

Secondo la 'rosea' si fa sempre più concreta la possibilità che Ibrahimovic lasci il calcio al termine della stagione se con il Milan riuscirà a vincere lo Scudetto o la Coppa Italia, obiettivi per il quale la squadra di Stefano Pioli è in piena corsa. Le motivazioni, infatti, per Ibra hanno sempre un peso. Senza Mondiali e con la sua missione rossonera, ovvero quella di riportare il Milan a trionfare, pienamente realizzata, avrebbe un paio di valide ragioni in meno per proseguire.

Certo, possono sempre presentarsi nuovi stimoli, ma bisogna anche mettere in conto come stress e logorio fisico procedano inevitabili. Nemmeno gli allenamenti specifici ai quali il bomber di Malmö si sottopone spesso stanno riuscendo a restituirlo completamente al campo. In Serie A non gioca titolare dal 23 gennaio, giorno di Milan-Juventus, quando si è fermato per un'infiammazione al tendine d'Achille.

Il ritiro spaventa Ibrahimovic, lo ha ammesso lo stesso bomber del Milan. Ma, per il quotidiano sportivo nazionale, ora è un'ipotesi che viene presa in seria considerazione. Se deciderà di andare avanti un altro anno come giocatore, il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023 sarà a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali. Se, al contrario, vorrà smettere di giocare a calcio, il Diavolo ha già pronto un altro ruolo per Zlatan.

Che sia di ambasciatore del club, di componente dello staff tecnico o dirigenziale. Ad ogni modo, la storia tra Milan e Ibra potrebbe non finire sul terreno di gioco, ma proseguire oltre nel futuro. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

