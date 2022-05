Milan, Ibrahimovic riflette: smettere o continuare a giocare? Il punto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha espresso i suoi dubbi del momento in un'intervista rilasciata ieri alla 'ESPN'. Le ultime news

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché ieri ha rilasciato un'intervista interessante ai microfoni della 'ESPN'. Una chiacchierata a cuore aperto nella quale il numero 11 rossonero ha confessato di essere "vicino alla linea di porta". Ovvero, nella fase davvero finale della sua luminosa e vincente carriera.

"Sono un po' impaurito: se mi dovesse fermare cosa faccio? Quale sarebbe il prossimo capitolo? Io conosco le varie possibilità, potrei fare molte cose. Ma l'adrenalina che provo sul campo non so se potrei ottenerla altrove", ha confessato Zlatan, che proprio grazie all'adrenalina sta cercando di rinviare quanto più possibile l'addio al calcio giocato.

"Sto provando ad allontanare la linea di porta, giocando e segnando gol - ha detto Ibrahimovic -. Ma ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, con la sensazione di potermi divertire scendendo in campo. Non ha senso giocare se soffri troppo, allora è preferibile essere realisti e dire a se stessi “È abbastanza” e cominciare un nuovo capitolo".

Il centravanti del Milan, quindi, non ha nascosto i dubbi interiori che lo assillano. Ibrahimovic, allo stesso tempo, ha rimandato ogni decisione finale sul suo futuro al termine della stagione. "Se pensi troppo al dopo, non sei concentrato sul resto - ha spiegato il nativo di Malmö -. Se ora io pensassi al mio ritiro, non sarei in grado di aiutare i miei compagni. Siamo in vetta, ma dobbiamo restare concentrati. Nel calcio da una settimana all’altra possono cambiare tante cose".

Il 'CorSera' ha spiegato come Ibrahimovic, pur incontrando quasi quotidianamente i dirigenti del Milan, cioè Paolo Maldini e Frederic Massara, non abbia comunicato cosa vorrà fare nella prossima stagione. Del resto, in casa rossonera, ogni discorso relativo a trattative di mercato, per ora, è congelato visto il passaggio di proprietà e rimandato a fine maggio.

Zlatan, comunque, è consapevole che un'eventuale permanenza fino al 30 giugno 2023 non gli garantirebbe né un posto da protagonista né un ingaggio alto come ha sempre avuto in carriera. Questo, però, non è ancora il momento di pensarci (troppo): ci sono tre, importanti gare da giocare per provare a vincere lo Scudetto, poi si vedrà. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

