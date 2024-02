Milan, Ibrahimovic altro che consulente: a Rennes da dirigente vero

Milan, Zlatan Ibrahimovic è un dirigente a tutti gli effetti e non solo un consulente dei RedBird. Così apre 'La Repubblica' in edicola

Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird (anche) per il Milan ed ex attaccante rossonero. Il quale, nominato Senior Advisor della proprietà da Gerry Cardinale , inizia - piano piano, ma alla sua maniera - a (ri)prendere piede all'interno dell'universo rossonero. Ieri era lui l'uomo copertina dei rossoneri . Lo svedese, infatti, è stato il protagonista del prepartita della sfida di Europa League contro il Rennes.

Milan, Ibrahimovic è un vero dirigente

A scriverlo è Repubblica nella sua edizione di oggi: per il Milan, Zlatan Ibrahimovic è un dirigente a tutti gli effetti e non solo un consulente dei RedBird. Il quotidiano ripercorre la trasferta dello svedese al seguito della squadra. Zlatan Ibrahimovic ha partecipato a tutte le attività riservate ai dirigenti del Milan. Il ruolo da senior advisor sarebbe solo un'etichetta da apprendistato. Col Rennes, Ibrahimovic ha fatto il vero e proprio dirigente. La Repubblica parla anche della presenza importante dello svedese, un po' come se fosse lui il capo, questo anche grazie all'assenza di Furlani e Scaroni.