Milan, Ibrahimovic prosegue nella lotta al coronavirus

Ibrahimovic positivo al coronavirus: la strategia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fulmine a ciel sereno, in casa Milan, la positività di Zlatan Ibrahimovic al coronavirus. L’attaccante svedese, come noto, è risultato positivo al test per il coronavirus al secondo giro di tamponi effettuato, nei giorni scorsi, dal Milan dopo aver appreso della positività del difensore brasiliano Léo Duarte.

Ibrahimovic, quindi, è stato costretto a fermarsi sul più bello, dopo la doppietta in Milan-Bologna in campionato. Giovedì sera, in Europa League, il giovane Lorenzo Colombo non l’ha fatto rimpiangere, segnando un gol contro i norvegesi del Bodø/Glimt. È chiaro, però, che senza la sua stella in attacco il Milan di Stefano Pioli perde tanto. E che non si vede l’ora di riaverlo a disposizione.

Ibrahimovic, come ribadito stamattina da ‘Tuttosport‘ in edicola, si trova attualmente in isolamento domiciliare nella sua casa di Porta Nuova. Stando ai protocolli, si sottoporrà al tampone ogni 48 ore per tenere sotto controllo l’evolversi della situazione. Come noto, servono due rilevazioni negative consecutive al coronavirus per attestare la guarigione e per rompere la quarantena.

Oggi, prima della partenza del Milan per Crotone, dove domani i rossoneri saranno di scena in Calabria, arriverà l’esito dell’ultimo giro di tamponi al quale è stato sottoposto il gruppo squadra. Tra questi, naturalmente, anche l’esito del nuovo tampone di Ibrahimovic. Da più parti, però, ha sottolineato il quotidiano torinese, si predica calma e prudenza sullo stato di salute del bomber nativo di Malmö.

Per quanto sia asintomatico, Ibrahimovic deve sottostare a quanto previsto dalle normative per il contrasto al coronavirus. Il monitoraggio di Ibrahimovic da parte del Milan non sarà ossessivo, ma si rispetteranno i tempi necessari per ottenere, con certezza, un doppio tampone negativo. L’unico modo per riavere Zlatan al più presto a disposizione. IBRAHIMOVIC POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE REAZIONI SOCIAL DEI TIFOSI DEL MILAN >>>