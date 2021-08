Milan – Ibrahimovic, prosegue il recupero: rientro previsto tra venti giorni

Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese posta sui social e continua il suo percorso di recupero: tra una ventina di giorni il rientro

L'attacco del Milan, in attesa di Zlatan Ibrahimovic, è in buone mani: ci sarà Olivier Giroud a combattere contro la difesa della Sampdoria. Ma lo svedese, intanto, non resta a guardare. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di ieri, il numero 11 rossonero ha pubblicato una foto social in cui si fa vedere mentre corre tra le strade di Milano.