Milan, Ibrahimovic: obiettivo Supercoppa. Lo svedese fissa la data

L'edizione odierna di Tuttosport fissa la possibile data del rientro in campo dell'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Donato Boccadifuoco

L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, continua ad allenarsi duramente in vista del suo rientro in campo ad inizio 2023. A tal proposito, l'edizione odierna di Tuttosport ipotizza come data del rientro della stella svedese, quella del 18 gennaio. Una data per niente banale

Ibrahimovic in campo nella Supercoppa?

Da Supercoppa a Supercoppa, da Pechino 2011 a Riyad 2023: l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, vuole tornare protagonista a distanza di 12 anni in una finale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Stando infatti a quanto possiamo leggere oggi nell'articolo di Tuttosport a firma di Pietro Mazzara: "In molti dicono che Ibra abbia cerchiato in rosso la data del 18 gennaio, ovvero quella nella quale Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa". Vietato però accelerare eccessivamente le tappe del recupero: "Non si deve forzare nulla, anche se Ibra ogni tanto vorrebbe provare a pigiare il piede sull'acceleratore".

In attesa di ritrovarlo in campo, nessun dubbio che il nazionale svedese resti una figura fondamentale per il Milan anche a distanza.