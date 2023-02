Milan, Ibrahimovic in campo con il Monza? Alla ricerca del record

Milan, Ibrahimovic alla ricerca del record contro il Monza?

Quando ha giocato, si legge, insieme al figlio è stato il solito martello. Consigli, strigliate, applausi. Ibrahimovic non vede l'ora di tornare in campo. L'ultima partita risale al 22 maggio, match scudetto contro il Sassuolo. Ora sarebbe pronto a giocare qualche minuto contro il Monza dopo otto mesi di calvario. E i motivi per puntare i brianzoli sono due: superare Costacurta come marcatore più anziano della Serie A e aggiungere il Monza alle squadre trafitte in carriera. Ibra non ha mai incrociato i ragazzi di Palladino. Lo svedese potrebbe di nuovo scendere in campo con la maglia rossonera. Calciomercato Milan – Maldini studia due profili del Salisburgo