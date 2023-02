Milan, Ibra c’è. Maignan a breve. Mercato, ecco il rinnovo di Giroud

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Molti, infatti, i temi trattati sui rossoneri. Dagli infortuni al calciomercato, passando per rientri importanti e le news di campo a due giorni dalla sfida in campionato di 'San Siro' contro il Torino. Vediamo insieme, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.