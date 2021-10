Milan, Ibrahimovic in gruppo tra mercoledì e giovedì: obiettivo Porto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornerà in gruppo tra un paio di giorni. Possibile convocazione per Porto-Milan di martedì prossimo

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe essere convocato per Milan-Verona di sabato 16 ottobre, ore 20:45, a 'San Siro', gara valida per l'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha riferito il quotidiano torinese 'Tuttosport' oggi in edicola. Ibrahimovic, infatti, tornerà ad allenarsi in gruppo mercoledì o giovedì.

Qualora dovesse fornire le adeguate garanzie fisiche, il tecnico Stefano Pioli potrebbe anche portarlo in panchina per la sfida contro gli scaligeri. Anche se 'Tuttosport' ha sottolineato come, per Ibrahimovic, l'obiettivo prefissato è il ritorno in campo martedì sera, al 'do Dragão', per Porto-Milan di Champions League. Ad ogni modo sembra finita l'emergenza attacco per il Diavolo.

Stanno bene, infatti, sia Olivier Giroud sia Ante Rebic, i quali, non convocati in Nazionale, si sono allenati a Milanello in questi giorni. E sarà a disposizione per Milan-Verona di sabato anche Pietro Pellegri. Ieri si sono allenati a parte Tiémoué Bakayoko e Rade Krunic: vedremo domani se si aggregheranno al gruppo.