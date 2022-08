Milan, Ibrahimovic highlander: è infortunato ma si parla sempre di lui

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si gode l'estate ma, allo stesso tempo, lavora sodo per rientrare in campo all'inizio del 2023

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan . Questo perché, nonostante sia infortunato, gira e rigira si parla sempre di lui. Il Diavolo di Stefano Pioli vince, bene, un'amichevole al 'Vélodrome' di Marsiglia e Ibra guarda la partita dalla spiaggia, in Sardegna, da dove sta continuando il recupero post-infortunio.

Si scatta una foto, la posta su 'Instagram', e tutti si concentrano sul mega-schermo, simbolo della grandezza di Zlatan. Lui va oltre ogni formula matematica o legge fisica, oltre ogni logica e quantità. Nonostante l'infortunio, si sta mantenendo in grande forma: addominali, bicipiti, quadricipiti scolpiti a quasi 41 anni di età. Ibra, però, è di un'altra razza e, sui social, lo dice senza peli sulla lingua, come suo solito.

Ibrahimovic, oltre che ad essere bomber del Milan, è anche uomo d'affari: presto, a Segrate (MI), aprirà il suo centro di padel . Un impianto top, davvero all'avanguardia. Per pensare al futuro da imprenditore, certo. Ma il futuro prossimo, comunque, si chiama calcio. Così come ricordato all'ex compagno di squadra Gianluigi Donnarumma in una recente diretta su 'Instagram'.

Ibrahimovic, d'altronde, è un fuoriclasse non soltanto sul terreno di gioco, ma anche a livello comunicativo. Fa niente che, in questo momento, non possa segnare in amichevole con i suoi compagni. Lui sa essere leader anche a distanza. Nel nuovo duello milanese con Romelu Lukaku, tornato all'Inter, ne siamo certi che qualcosa di straordinario si inventerà. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>