Moggi consiglia: “Milan? Darei i pieni poteri a Ibrahimovic. Fonseca…”

Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha parlato del Milan e della situazione che sta vivendo il gruppo rossonero. L'ex dirigente della Juventus ha infatti consigliato di dare i pieni poteri a Zlatan Ibrahimovic , mentre, per quanto riguarda il campo, Moggi spiega che non vi è alcuna coesione. Ecco, di seguito, quanto scritto da Moggi .

"Mancano i risultati, non c'è coesione in campo, male il centrocampo. Theo e Leao, evidentemente per rappresaglia, si autoescludevano dalla riunione tecnica durante il cooling break. Secondo noi dare i pieni poteri a Ibrahimovic non è fatto dovuto ma una necessità".