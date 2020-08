Milan, Ibrahimovic: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo una lunga telenovela, Zlatan Ibrahimovic è ritornato a Milano per firmare il suo contratto annuale per la stagione 2020/2021. Un tira e molla che non ha permesso allo svedese di prendere parte ai primi allenamenti della squadra. Ma c’è ancora da aspettare, perché l’attaccante dovrà sottoporsi al tampone prima di tornare ad allenarsi. Ma quando si potrà nuovamente ammirare Ibra con la maglia del Milan? Secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ è difficile che questo avvenga mercoledì, in occasione della prima amichevole contro il Novara. Molto più probabile ipotizzare un suo rientro in occasione di Milan-Monza, in programma sabato a San Siro.

