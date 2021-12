Milan, Ibrahimovic e un paradosso: senza di lui punti doppi

Quando in campo c'è stato Ibrahimovic, il Milan ha fatto meno punti che senza di lui. L'analisi della situazione rossonera.

Il girone d'andata si è concluso e il Milan ha svoltato a quota 42 punti, uno in meno rispetto all'anno scorso e tanti di più rispetto a molte altre stagioni. Se non fosse che in testa hanno volato fino a questo momento, si parlerebbe ancora di un super Milan, che comunque è al secondo posto e a -4, ancora in lotta per il titolo. Un cammino importante, scrive Tuttosport, soprattutto considerando che due terzi dei punti sono arrivati senza Zlatan Ibrahimovic, che eppure è stato abbastanza presente. Eppure 31 punti sui 42 sono arrivati senza lo svedese in campo. Fanno molto le 10 vittorie nelle prime 11, in cui Ibrahimovic ha giocato solo contro la Lazio segnando nel finale, oltre all'ultimo successo. Con il classe 1981 in campo, invece, 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Una media punti da 1.38 a partita, mentre è più del doppio senza di lui: 2.82. Una media da Scudetto facile, senza Ibrahimovic quindi. Non proprio: i dati sono oggettivi, ma non significano per forza tutto. Quella cavalcata iniziale è arrivata con praticamente tutti disponibili e il solo Ibrahimovic ai box. Poi le cose si sono invertite. Bisognerebbe dunque vedere il numero 11 con tutti a disposizione.