Milan, Ibrahimovic è in splendida forma: il dato sui chilometri percorsi

ULTIME NEWS MILAN – Contro il Torino Zlatan Ibrahimovic giocherà la sua terza partita in 8 giorni, un’enormità considerando le sue 38 primavere. Lo svedese, inoltre, dimostra di non essere poi così tanto statico in partita e i dati lo dimostrano. Come fa notare ‘La Gazzetta dello Sport’ Ibrahimovic ha una media sui chilometri percorsi di tutto rispetto (8,7), la stessa di un giocatore come Samu Castillejo, che fa del dinamismo il suo punto forte. Intanto sarà ancora boom di spettatori a San Siro: ecco il numero, continua a leggere >>>

