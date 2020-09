Milan, Ibrahimovic e i suoi fratelli: il gol in Serie A non ha più età

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, che compirà 39 anni il prossimo 3 ottobre, ha deciso, con una doppietta, Milan-Bologna di lunedì sera a San Siro. Ibrahimovic, tornato al Milan dopo molti anni, è il vero e proprio trascinatore della squadra di Stefano Pioli nonostante l’età non sia più così verde.

Ibrahimovic, però, secondo il reportage pubblicato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, è in buona compagnia. In Serie A, infatti, si fa sempre più affidamento a tanti calciatori esperti ed in avanti con gli anni. Quando hanno talento, classe ed una buona resistenza fisica, è molto probabile che siano ancora in grado di fare tranquillamente la differenza.

Un po’ come Ibrahimovic fa, costantemente, nel Milan. Dopo gli 11 gol in 20 gare tra campionato e Coppa Italia della stagione 2019-2020, il bomber nativo di Malmö ha ricominciato in questa stagione con 3 gol in 2 partite tra Serie A ed Europa League. Il ‘CorSera‘, dunque, ha messo in evidenza una formazione, un undici titolare ideale dei giocatori Over 30 che ancora dominano nel massimo campionato del nostro Paese.

In porta Samir Handanovic (Inter, classe 1984); difesa a quattro composta da Christian Maggio (Benevento, 1982), Diego Godín (Cagliari, 1986), Giorgio Chiellini (Juventus, 1984) e Aleksandr Kolarov (Inter, 1985). A centrocampo, da destra a sinistra, Sami Khedira (Juventus, 1987), Borja Valero (Fiorentina, 1985) e il neo-acquisto dell’Inter, Arturo Vidal, un classe 1987. Infine, in attacco, ai lati di Ibrahimovic (1981), ecco Franck Ribéry (Fiorentina, 1983) e, ovviamente, Cristiano Ronaldo (Juventus, 1985).

