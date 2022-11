Milan, Ibrahimovic andrà a Dubai con la squadra: ecco quando può rientrare

Ibrahimovic a Dubai con la squadra

Il recupero procede come da programma e non c'è nessuna intenzione di affrettare i tempi. Non bisogna dimenticarsi di avere a che fare con il ginocchio di un ragazzo di 41 anni. "Sta bene, speriamo possa tornare per gennaio" ha detto Paolo Maldini nei giorni scorsi: lo svedese, intanto, si sente sempre più vicino al rientro. L'attaccante del Milan, sui social, mostra quasi quotidianamente i suoi progressi, ma adesso è pronto ad uno step successivo. Ibra partirà con la squadra per la tournée a Dubai dall’11 al 20 dicembre, e comincerà ad aumentare i carichi di lavoro. Sarà un momento decisivo del suo recupero perché li capirà se potrà tornare in campo a metà gennaio oppure alla fine del mese. Il quotidiano romano rilancia quest'ultima come ipotesi al momento più probabile.