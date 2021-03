Milan, Ibrahimovic divide i tifosi: lui è contrariato per una cosa … | News

Ibrahimovic a Sanremo da infortunato: il Milan farà a meno di lui

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è arrivato ieri a Sanremo per le prove del Festival della Canzone Italiana. Si è presentato con la felpa della linea di cui è stilista. Quindi, si è ritirato sul suo yacht, laddove dormirà nel periodo di permanenza in Riviera. La squadra di Stefano Pioli, per le prossime settimane, purtroppo dovrà fare a meno di lui.

E non per i suoi impegni sul palco del teatro ‘Ariston‘, bensì per l’infortunio all’adduttore sinistro che gli farà perdere le gare contro Udinese, Hellas Verona, Napoli in Serie A e le due contro il Manchester United in Europa League. Il quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola si è interrogato sul programma che, ora, Ibrahimovic sarà costretto a seguire. Tornerà a Milanello ogni giorno per le terapie?

Intanto, è confermato il programma di domani: nonostante non possa giocare con il Milan, Ibrahimovic sarà in ritiro prima ed a ‘San Siro‘ poi per Milan-Udinese, partecipando, dunque, alla seconda serata del Festival della Canzone Italiana soltanto da remoto. Nel frattempo, Ibrahimovic divide i tifosi del Milan: la parte meno ‘indulgente’ segnala, da un lato, come il Diavolo possa vincere anche senza di lui (dei 52 punti in campionato, 26 sono arrivati con lui e 26 senza).

E dubita, oltretutto, della possibilità di rinnovargli il contratto al termine di questa stagione, visto che sono quasi più le gare saltate che quelle giocate. Ibrahimovic, ha evidenziato il quotidiano generalista, è molto contrariato. Non di certo per l'opinione dei tifosi, agli occhi dei quali vorrà riscattarsi una volta tornato a giocare, bensì per l'ennesimo, inaspettato contrattempo fisico. Il tutto mentre si dedica alle prove tv per Sanremo, dove sarà il 24esimo sportivo professionista ospite dal 1988 ad oggi.