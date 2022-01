Milan, Ibrahimovic ha iniziato il countdown per il derby di Milano

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, farà di tutto per esserci nella stracittadina di Milano. Nessuna lesione al tendine d'Achille

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, perché, uscito malconcio dalla sfida di 'San Siro' contro la Juventus, proverà ad esserci nel derby di sabato 5 febbraio, ore 18:00, contro l'Inter. Ibrahimovic sta lavorando per giocare Inter-Milan: sarà la sfida Scudetto e Zlatan non vuole perdersela per nulla al mondo. Per questo motivo ha cominciato le cure per smaltire il prima possibile l'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra.